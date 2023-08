A due passi dai Gemelli c’è il Lago del Becco | un’oasi di pace a 1872 metri

Leggi su bergamonews

(Di domenica 20 agosto 2023) Carona. La felicità a volte è a portata di mano e nemmeno ce ne accorgiamo. Basta semplicemente muoversi un po’ più in là per scovarla in un luogo apparentemente sconosciuto che si trova a poche centinaia dida un altro dove tutti si gettano. È il caso deldel, posto asul livello del mare all’ombra del pizzo omonimo, ma soprattutto incastonato in quella vallata che conduce ai ben più celebri Laghi. I suoi 34milaquadrati e i 230milacubi di volume sono artificiali. A cavallo fra il 1923 e il 1925, si è provveduto a creare un vero e propria sistema di dighe che producesse elettricità nell’Alta Valle Brembana. La sua posizione defilata rende il laghetto meno accessibile rispetto ad altri più famosi ...