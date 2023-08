A che ora la MotoGP su TV8 oggi? Orario in chiaro | programma | streaming GP Austria 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Siamo giunti al giorno del Gran Premio d’del Motomondiale. Sul tracciato del Red Bull Ring le tre classi andranno in scena con le rispettive gare, per una tappa che potrebbe risultare fondamentale per rendere più delineata la rincorsa ai rispettivi titoli iridati. La giornata tra i monti della Stiria prenderà il via alle ore 09.45 con il warm-up della classe regina, ovvero i 10 minuti di turno che daranno modo a team e piloti di intervenire sulle moto prima della gara lunga. Alle ore 11.00, invece, sarà la volta della gara della Moto3, con Daniel Holgado che cercherà di difendere la sua leadership della classifica generale. Alle ore 12.15 sarà la volta della Moto2 con il nuovo duello tra Pedro Acosta e il nostro Tony Arbolino, quindi alle ore 14.00 il piatto forte di giornata, ovvero la gara della classe regina. Francesco Bagnaia, dopo ...