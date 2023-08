A caccia dei caccia | l’ucraino Zelensky in giro per l’Europa | dopo Svezia | nei Paesi Bassi

(Di domenica 20 agosto 2023) Il presidente ucraino Volodymyr"è di nuovo neiper una visita", scrive De Volkskrant. "È stato ricevuto alla base aerea di Eindhoven dal primo ministro uscente Rutte, tra gli altri" aggiunge la pubblicazione. "Per la seconda volta in breve tempo" sottolinea De Telegraaf. "La visita è stata tenuta segreta fino all'atterraggio per motivi di sicurezza. L'incontro si svolgerà presso la base aerea di Eindhoven e si concentrerà sulle buone relazioni reciproche. Verrà discussa anche la consegna di aerei da combattimento olandesi F-16 all'Ucraina".Dall'inizio dell'invasione russa, Kiev ha chiesto instancabilmente gli aerei occidentali.è stato in Olanda l'ultima volta il 4 maggio. Quella visita durò un giorno. "Questa volta si tratta di una visita di diverse ore.la visita, ...

Pioli è dunque pronto a dare laallo Scudetto, con una squadra rinforzata. Il tecnico ... Nuovo Milan per Pioli - 'Il club ha ascoltato i miei consigli sulle caratteristichegiocatori. Mi ...Il presidente ucraino si trova in una base dell'aeronautica militare olandese, a Eindhoven, nel sud del Paese, due giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invio...Zelensky arrivato nella base sita a Eindhoven, nel sudPaesi Bassi, due giorni dopo che gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'invioamericani F - 16 a Kiev, anche se i dettagli ...

A caccia dei caccia: ucraino Zelensky dopo Svezia, nei Paesi Bassi Agenzia askanews

Una mossa che gli analisti vedono come un'importante spinta per Kiev, se i caccia non avranno un impatto immediato sulla guerra che dura da quasi 18 mesi. L'Ucraina ha a lungo richiesto questi ...Ok il film, ma Barbie ha anche una discreta carriera nel mondo dei videogiochi. Elenchiamo alcune delle sue avventure più riuscite ed amate da chi è cresciuto insieme al brand di Mattel ...