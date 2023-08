800 mila lettere dell’Agenzia delle entrate in arrivo alle Partite Iva | ti anticipiamo il contenuto

(Di domenica 20 agosto 2023) Il rischio maggiore è che molte vengano interrotte e chiuse d’ufficio: scopriamo quali e le motivazioni dell’azione intrapresa dall’Agenzia. Sono circa 800.000 leIVA in questo momento attenzionate dall’Agenziae che in questi giorni riceveranno una comunicazione diretta e relativa alla richiesta di chiarire aspetti della propria posizione. L’azione si è resa necessaria da partea seguito di un’indagine statistica conclusa lo scorso 31 Luglio ed è prevista dal Testo unicoimposte sui redditi in base al Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 dello scorso 22 Dicembre. Gli anni presi in considerazione dall’Agenziasono il 2019, il 2020 ed il 2021 – ...

La Lombardia è la regione con il maggior numero di celiaci (quasi 44, tra cui oltre 30... Si prenota tramite Call Center Regionale638 638 o direttamente agli sportelli CUP (Info e orari ...Un insegnante che guadagna in media 1200 - 300 euro al mese difficilmente può sostenere un affitto da 7 -euro . Bisognerebbe pensare a un bonus casa per i docenti, altrimenti la vedo dura". In ...'Almeno 19persone sono state evacuate da Yellowknife nelle ultime quarantott'ore', ossia ... 15.000 persone si sono allontanate via terra, 3.soono state evacuate per via aerea mentre sono ...

L'annuncio della Provincia di Verona: 800 mila euro per Comuni più green VeronaSera

gli ovini circa 180 mila e i caprini poco più di 41 mila; le aziende zootecniche con allevamenti ovi-caprini sono 2.475 di cui 1.175 con più di 50 capi (500 con più di 100 capi e 800 con più di 70 ...Migliaia di persone sono state evacuate nel nord e nell’ovest del Canada, dove i vigili del fuoco continuano a lottare contro incendi di rara vastità. Nel video è visibile la devastazione di cui sono ...