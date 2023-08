14enne vittima di violenza | guai per l’educatore | “Sono malato”

(Di domenica 20 agosto 2023) Una ragazzina di 14 anni è statadisessuale ad opera di un educatore nel ritiro spirituale.per quest’ultimo dopo la denuncia presentata dai genitori di lei Si sarebbe giustificato affermando di essere una persona “malata” e che, allo stesso tempo, ha urgente bisogno di cure. Fatto sta che, comunque, questo educatore ha rovinato la vita ad una ragazzina di soli 14 anni. Il tutto sarebbe accaduto in un ritiro spirituale. L’aggressore, un uomo di 52 anni, faceva anche il professore di religione in un liceo di Reggio Emilia. La ragazzina aveva raccontato tutto quello che aveva subito al padre. Quest’ultimo aveva affrontato, poco prima che i carabinieri di Rimini e Castelnuovo Monti non arrestassero. Donna...

... è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una. Secondo gli inquirenti, mentre ... 'dispiacere e costernazione; vicinanza e supporto alla famiglia della'. L'indagato già ...... frazione della città romagnola, che i genitori dellasi sono accorti che qualcosa non ... 'Una sera ero turbata per una discussione cheavevo avuto con un ragazzo...', ha raccontato la...... che si era tuffata da un pontile per soccorrere il fratello. Il ragazzino non riusciva più a riemergere dal lago. La sorella si è lanciata senza pensarci due volte, ma è rimastadel ...

Abusi su una 14enne a Rimini. La chat scoperta dalla sorella della vittima. Così è stato arrestato l'educatore di Cl Corriere

CAORLE (VENEZIA) - È stato arrestato a Caorle a casa dei genitori, dove si era recato per un breve soggiorno. Ora è rinchiuso nel carcere di Pordenone. Pesantissima ...Il corpo senza vita della giovane è stato recuperato da un mezzo navale della Guardia Costiera nei pressi di un fondale di 6 metri e ad una distanza di circa 30 metri dalla spiaggia. La giovane ...