10 cose che non dovresti MAI fare su Telegram

(Di domenica 20 agosto 2023)è una delle app di messaggistica più conosciute in tutto il mondo. Fondata nel 2013 da Nikolai e Pavel Durov è diventata famosa per la tutela della privacy degli utenti grazie alle sue chat segrete, alle notifiche in caso di screenshot e a una cifratura dei messaggi a prova di hacker: un trittico di funzionalità che le ha fatto guadagnare un bottino di 700 milioni di utenti. E soprattutto le ha permesso di diventare una vera e propria rivale di Whatsapp. Se l’app del gruppo Meta è nota per le truffe e per le falle nella sicurezza – nonostante la crittografia end-to-end –risponde colpo su colpo, imponendosi come baluardo della cybersicurezza. A tal punto che questa blindatura su privacy e protezione delle chat si è trasformata in un vero e proprio boomerang attirando all’interno dell’app russa il peggio di quanto si possa trovare in ...