10 centesimi in più per il cappuccino senza schiuma | è polemica sullo scontrino di Ostia Il barista si giustifica | “Ho usato più latte”

(Di domenica 20 agosto 2023) La colazione dei campioni è servita e, in un bar di(più precisamente l’Old Station Coffee Drink in piazza della Stazione Vecchia) costa 10in più. Tutto è partito, come riporta Repubblica, da un’ennesima segnalazione di una cliente stufa di notare aggiunte sugli scontrini. In questo caso specifico, per un. “Oggi al bar volevo consumare uncon ilfreddo ed il proprietario mi ha chiesto un extra di 10spiegandomi chelacostava di più perché ci voleva più”, ha confessato Erica (nome di fantasia da lei scelto) attraverso un gruppo Facebook dove non sono mancati messaggi minatori. E ancora, il post prosegue con una stoccata finale: “Ora domani ne prenderò uno con ...

...come gli effetti deleteri della decisione di non rinnovare lo sconto da 30sulle accise per il 2023 fossero già stati noti da mesi, incalza il Governo anche sulle promesse elettorali...Per le famiglie si tratta di tirar fuori dalle tasche venti euro per le felpe ; dodici euro per la maglietta a maniche corte e cinquantainper quella a maniche lunghe. Sconti per le ...In queste settimane, infatti, c'è chi ha denunciato di aver pagato 2 euro inper un toast tagliato a metà o chi ha aggiunto 50a chi gli ha chiesto un cubetto di ghiaccio nel caffè. ...