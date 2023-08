Zielinski | pronto il rinnovo | triennale da tre milioni con clausola Corsport

(Di sabato 19 agosto 2023)resta a Napoli e per lui èun, come scrive il Corriere dello Sport. Per altri tre anni: l’accordo per ilè raggiunto, tutto definito, con tanto direscissoria utile a blindare il club. L’annuncio sarà il prossimo passo ufficiale, ma la storia può già ritenersi chiusa: Piotr era in scadenza 2024 e ha vissuto un’estate tormentata. Ha in tasca unda (circa) 3più bonus a stagione soltanto da annunciare. Contratto nuovo di zecca al ribasso rispetto ai 4,8di ingaggio che avrebbe guadagnato per l’ultima stagione del precedente contratto, e neanche lontanamente paragonabile a quello da 12che avrebbe percepito in ...

... per il quale il club di De Laurentiis èa versare oltre 30 milioni di euro nelle casse del ... NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka,; ...Tutto, niente in ordine. La Serie A riparte dopo due mesi e mezzo di sosta e lo fa (come al solito, ... Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa, Anguissa, Lobotka ea ...... pochi dubbi in difesa con Di Lorenzo e Olivera i terzini, mentre in coppia con Rrahmani è... Lobotka è la certezza, probabile anche l'impiego dicome mezzala sinistra (il polacco ha ...

Zielinski, pronto il rinnovo: triennale da tre milioni con clausola ... IlNapolista

Nei prossimi giorni arriverà finalmente la firma che metterà la parola fine alla vicenda rinnovo per Piotr Zielinski. Piotr Zielinski ed il Napoli mai così vicini come in questo momento. Il centrocamp ...Dopo aver vacillato per almeno un paio di settimane, al termine delle quali ha poi optato per il definitivo no all’Arabia Saudita, Piotr Zielinski è pronto a firmare il proprio rinnovo di contratto ...