(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo che LAha convinto Adam Pearce a dare il via libera al match con l’ex campione Austinper il ruolo di #1aldegli Stati Uniti, The Miz non ha resistito si è unito alla festa sedendosi al tavolo di commento durante il match. La sua presenza ha gettato un’ombra minacciosa sulle possibilità di vittoria di LA. I due hanno avuto alcune interazioni nel corso dell’incontro, con LAche ha mandatocontro la sedia di The Miz ed altre provocazioni, ma la fatidica interferenza è arrivata solo più in là nel match. Interferenza decisiva Quando LAera in pieno controllo, Miz lo ha provocato, attirandolo in un inseguimento sul ring. Quando The Miz è stato lanciato via dal ring, era troppo ...

WWE: LA Knight sconfitto da Theory per il #1 contender del titolo US Zona Wrestling

Nelle puntate precedenti di Friday Night SmackDown Santos Escobar aveva sconfitto svariati avversari durante il torneo per decretare lo sfidante per l'United States Title, battendo in finale Rey ...