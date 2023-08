(Di sabato 19 agosto 2023) Ieri notte si è tenuta la celebrazione per il venticinquesimo anno di carriera diin WWE ed il tutto è stato coronato dall’incredibile stra la Rated R Superstar eche molto probabilmente sarà l’ultimo nella storica carriera dell’icona canadese. Al termine dell’incredibile main event,ha decido di omaggiare il suo amico di lunga data con un’. ‘Terzo tempo’ traAl termine dell’ultimo episodio dihanno festeggiato dietro le quinte. The Celtic Warrior ha condiviso le splendide immagini del ‘terzo tempo’ consu X, affermando chela loro ...

WWE: Emozionante dedica da parte di Sheamus dopo il match di SmackDown contro Edge Zona Wrestling

Cody Rhodes, dopo essere tornato in WWE a WrestleMania 38, è stato immediatamente presentato ... So che tutti dicevano quanto sarebbe stato emozionante, che è l'incontro più difficile in cui entrare, ...Uno dei momenti più attesi dell'estate è giunto: SummerSlam, la grande festa di wrestling targata WWE. Quest'anno, l'evento si svolge al Ford Field di Detroit, dalla notte italiana tra sabato 5 e dome ...