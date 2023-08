WWE | Edge chiude in bellezza la carriera? Ecco come è andato il match con Sheamus

Ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titolo Tag Team conLa sua popolarità ha raggiunto il picco grazie alla sua esperienza nella federazione di Wrestling, dove ...Ha vinto 12 volte la cintura di campione del mondo e una volta il titolo Tag Team conLa sua popolarità ha raggiunto il picco grazie alla sua esperienza nella federazione di Wrestling, dove ...

Edge si ritira davvero "Il mio contratto con la WWE scade dopo ... World Wrestling

Edge said he'd go home with his family, talk things over and see what everyone fancies doing. On Toronto, the Canadian added: "No matter where I make my main residence, this is always in my heart!".Edge celebrated his 25th anniversary in WWE in style as he defeated Sheamus in a thrilling matchup in front of Edge’s hometown of Toronto on SamckDown.