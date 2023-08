WWE | Charlotte e Bianca battono le Damage CTRL ma loro si vendicano nel backstage

(Di sabato 19 agosto 2023) Uno dei match più attesi della serata di SmackDown era certamente il match tag team tra Iyo Sky e Bayley dellee il particolare team composto daFlair eBelair. Una sfida stellare con in campo oltre 20 titoli del mondo, tra cui quello dell’attuale campionessa: Iyo Sky.conquistano la vittoria Il team della Genius of the Sky non è però riuscito ad imporsi. Quando Bayley ha provato la Figure Four su, questa ha respinto la mossa e si è data il cambio con. La cooperazione delle due è stata fondamentale, con Bayley che non è riuscita a sfuggire aper merito di, capitolando poi con la KOD. Una magra consolazione per le due, che poco ...

Nia Jax hasn't completely walked away from the wrestling industry, but she's prioritizing other aspects of her life at the moment.Edge celebrated his 25th anniversary in WWE in style as he defeated Sheamus in a thrilling matchup in front of Edge’s hometown of Toronto on SamckDown.