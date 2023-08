Wta Cleveland 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 19 agosto 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 20 al 26 agosto sul cemento americano. La prima testa di serie è la francese Caroline Garcia, omaggiata di una wild card e determinata a riscattare una stagione ampiamente deludente. Al via altre due top 20 quali la ceca Barbora Krejcikova e la russa Veronika Kudermetova. Presenti anche due tenniste azzurre, vale a dire Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini. Iltotale dell’evento che si svolgerà negli Usa è di €249.220, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. COPERTURA TV TABELLONEWTA 250...

e ATP Winston - Salem su SuperTennis "Tennis in the Land", questa la denominazione ufficiale del250 di, è uno dei tre tornei del circuito maggiore femminile in calendario ...Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto rifiniscono la preparazione per lo US Open al "Tennis in the Land",250 sul duro (SportMaster) ain calendario dal 20 al 26 agosto. Il torneo, con un montepremi di 271.363 dollari, sarà trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma ...L'ultima tappa di avvicinamento a Flushing Meadows vede il circuitorimanere in Ohio. Si lascia Cincinnati per spostarsi aper la terza edizione del Tennis in the Land , torneo WTA250 ...

Cleveland e Winston-Salem da domenica su SuperTennis: la programmazione SuperTennis

L’ultima tappa di avvicinamento a Flushing Meadows vede il circuito WTA rimanere in Ohio. Si lascia Cincinnati per spostarsi a Cleveland per la terza edizione del Tennis in the Land, torneo WTA250 che ...Da domenica, SuperTennis seguirà in esclusiva il WTA di Cleveland, arrivato alla sua terra edizione, e l'ATP 250 di Winston-Salem, nel North ...