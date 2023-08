Windstorm – liberi nel vento | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilnelcon Michelle che viene espulsa dal tribunale e Maria si riavvicina al signor Kaan. Mika viene finalmente vista da sua madre per quello che è veramente, cosìla madre di Mika viene finalmente riconosciuta da Maria. Tutti riconoscono le capacità di Mika e sono molto sorpresi. Tutti sono poi molto sorpresi quando Mika partecipa a un torneo in sella a Ostwind, che non porta né sella né briglia, ma fa comunque tutto bene. La ribelle Mika è stata bocciata: invece di andare in campeggio con la sua amicaprevisto, deve passare le vacanze estive a studiare. I suoi genitori, entrambi ambiziosi scienziati, la mandano al maneggio dell’amara nonna Maria Kaltenbach, un’ex saltatrice di successo che ha dovuto abbandonare la sua ...