West Ham-Chelsea domenica 20 agosto 2023 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici Paqueta indagato | Bowen può far male

Il berlinese classe 2002 con doppia nazionalità serba e tedesca, seguito costantemente anche dal, era arrivato nel 2021 all'Udinese con un trasferimento di 3 milioni di euro dal Lipsia . In ...Nella conferenza stampa in vista della sfida contro ilinfatti, il tecnico dei Blues ha parlato così della situazione relativa all'attaccante di origini albanesi: ' Stiamo valutando tutte le ...Salta l'affare di mercato dell'estate, il giocatore è al centro di un'indagine: si blocca il suo trasferimento al top club inglese. Il Manchester City di Pep Guardiola, come ogni anno, non bada a ...

L’ex milanista Lucas Paquetá avrebbe scommesso su partite in Brasile: la Federcalcio inglese apre un’indagine, il trasferimento dal West Ham al City è a rischio ...Un particolare molto pesante potrebbe far saltare i piani del Manchester City. Secondo quanto riportato in esclusiva dal Daily Mail, Lucas Paquetà è sotto ...