(Di sabato 19 agosto 2023) Alexanderè inalOpen by rado, torneo ITF di categoria M25 in Svizzera, sulle terra rossa all'aperto. Il 26enne, numero 309 nel ranking ATP con un best ranking di 285, ha ...

Alexanderè inal Muttenz Open by rado, torneo ITF di categoria M25 in Svizzera, sulle terra rossa all'aperto. Il 26enne, numero 309 nel ranking ATP con un best ranking di 285, ha dominato 62 ...... Pellegrino si era aggiudicato il derby tricolore con Alexander. Il 26enne di Bisceglie ha ... Sarà dunque unaItalia - Spagna: l'ultima sedici anni fa quando Potito Starace battè Montanes....a rinviare tre dei quarti di. Il 26enne nato a Bisceglie (n.254), dopo essersi aggiudicato con due tie - break il derby tricolore che ha aperto il programma sul Centrale con Alexander(n.

Weis in finale all'M25 di Muttenz SuperTennis

Alexander Weis è in finale al Muttenz Open by rado, torneo ITF di categoria M25 in Svizzera, sulle terra rossa all'aperto. Il 26enne Weis, numero ...I padroni di Weiss, Fulvio e Isabella, erano stati chiari, non sarebbero mai andati via senza il loro amato cane che avevano smarrito 5 giorni fa. La ...