Volley femminile | l’Italia batte il Brasile ai Mondiali Under 21 | in carrozza alla seconda fase

(Di sabato 19 agosto 2023)prosegue la propria cavalcata ai21 di. La nostra Nazionale ha sconfitto ilper 3-1 (23-25; 25-23; 25-23; 25-18) e ha infilato il terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti negli ultimi due giorni contro Tunisia e Repubblica Dominicana. Le azzurre hanno così chiuso al primo posto nel proprio girone e torneranno in campo tra un paio di giorni per disputare la(nelle prossime ore si conosceranno le nuove avversarie). Nuova prestazione di rilievo da parte delle attaccanti Anna Eniola Adelusi (22 punti, 2 muri), Stella Nervini (18 punti, 2 ace) e Dominika Giuliani (15 punti, 2 ace). La palleggiatrice Valentina Bartolucci ha messo a segno 6 punti personali, in luce anche le centrali Katja ...

Terzo successo per le azzurre L'Italia batte la Bulgaria per 3 - 0 (25 - 16, 25 - 17, 25 - 13) a Monza nell'incontro valido per la Pool B degli Europei femminili di pallavolo 2023. Le azzurre del ct Mazzanti si impongono in tre set dopo le vittorie contro Romania e Svizzera. Non sarà in campo questa sera Paola Egonu nel match tra Italia e Bulgaria, valido per la terza giornata della Pool B degli Europei di pallavolo. L'azzurra verrà tenuta a riposo a scopo precauzionale, a causa di un lieve affaticamento muscolare avvertito durante il riscaldamento.

E' una Italia inarrestabile agli Europei di volley femminile. Le azzurre di Mazzanti hanno vinto 3-0 contro la Bulgaria e ipotecato il primo posto.