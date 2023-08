Voleva solo salvare il fratellino Ragazza annega nel Lago di Garda

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 agosto 2023) Unaè morta neldidopo essersi tuffata per cercare diilin difficoltà. Secondo le prime ricostruzioni la giovane, che aveva 20 anni, si è tuffata in acqua a Corno, una località in provincia di Verona.soccorrere il fratello di 14 anni ma non è più riemersa. Dopo l'allarme lanciato dai familiari della giovane sono partite immediatamente le operazioni di soccorso, ma non è stato possibile evitare il tragico epilogo. Lata e il suo corpo è riemerso dalalcuni minuti dopo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco oltre al personale sanitario dell'idroambulanza di Bardolino, che ha messo in atto un disperato tentativo di rianimarla.