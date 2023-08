Voghera | muore dissanguato dopo aver preso a calci il portone di casa della ex | le schegge di vetro gli hanno reciso l’arteria femorale

(Di sabato 19 agosto 2023) Un uomo di circa trent’anni è mortoprendendo ailindel condominio in cui si era trasferita la sua ex fidanzata, nel tentativo di farsi aprire. Secondo quanto riportato dal sito di informazione localeNews, il fatto è avvenuto a, tra le 15 e le 15,30 di venerdì 18 agosto, al civico 135 di Corso Rosselli, dove la donna si era trasferitala finerelazione insieme a un’altra persona. Come ricostruito dalla polizia attrso il racconto donna e di quello di altri testimoni, l’uomo si è presentato sotto l’appartamento dell’ex suonando ripetutamente il citofono. Davanti al rifiutodonna, ha cominciato a prendere ail ...

VOGHERA - Tragedia venerdì pomeriggio a Voghera, in corso Rosselli, dove un uomo è morto in seguito a una ferita fatale all'arteria femorale. In base alle ...Il 30enne ha citofonato alla donna per farsi aprire il portone. L’ex però si è rifiutato di incontrarlo. A questo punto l’africano è andato in escandescenza ed ha iniziato a prendere a calci il ...