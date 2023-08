Vincenzo | ucciso a picconate in casa Fermati due ragazzi di 23 e 25 anni | la scoperta choc dei carabinieri

(Di sabato 19 agosto 2023) Ci sono due arresti per la morte diVetrano, il settentasettenne trovato senza vita nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi in zona Casello 45 nel Comune di Nettuno, in provincia di Roma. Iin queste ore hanno fermato due uomini. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni vicini di, che hanno sentito le urla dell’anziano poco prima del ritrovamento del cadavere. Dagli accertamenti svolti sul cadavere dell’anziano, a uccidereVetrano sarebbe stato un corpo contundente appuntito, come un piccone. L’uomo è stato colpito alla testa e per lui non c’è stato niente da fare. Idella Compagnia di Anzio, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo deidel Gruppo di Frascati, hanno eseguito due fermi Leggi anche: ...

Un colpo di piccone alla nuca. Un colpo fatale che è costato la vita aVetrano, conosciuto da molti in zona come Enzo, morto a settantasette anni a Nettuno eda due fratelli romeni di ventitré e venticinque anni. Un omicidio consumato per una vendetta ...Vetrano, 77 anni, ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia, è statocon una picconata alla testa nel giardino della sua abitazione in via dei Laghi, a Nettuno, provincia di ...... hanno eseguito due fermi nei confronti di due fratelli romeni, di 23 e 25 anni, gravemente indiziati dell'omicidio diVetrano, l'uomo di 77 anni trovato morto questa mattina in una villa in ...

Vincenzo Vetrano ucciso a picconate alla testa a Nettuno: fermati ... Fanpage.it

Un colpo di piccone alla nuca. Un colpo fatale che è costato la vita a Vincenzo Vetrano, conosciuto da molti in zona come Enzo, morto a settantasette anni a Nettuno e ucciso da due fratelli romeni di ...I Carabinieri della Compagnia di Anzio, coadiuvati da personale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Gruppo di Frascati, hanno eseguito due fermi di indiziati di delitto, di iniziativa, nei co ...