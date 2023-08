Vietare il burkini in spiaggia? Una questione di civiltà

(Di sabato 19 agosto 2023) Questo in omaggio al dogma coranico secondo cui la donna deve essere coperta da lo capo ai piedi in una gabbia di tessuto. Tollerare ilsignifica dunque accettare un’imposizione islamica, e il divieto deciso sulle spiagge di Monfalcone è quindi pienamente condivisibile. Un tempo i movimenti femministi erano contrarie al costume integrale, definito “una L'articolo proviene da Il Difforme.

Il caso dell'estate nell'Italia nord - orientale sembra essere l'utilizzo delo, in generale, l'usanza delle donne musulmane di fare il bagno completamente vestite. A ...locale per...Foto di copertina : Una donna inesce dal mare dopo aver fatto il bagno - Pirano (Slovenia), 30 agosto 2017In questo caso, a Montichiari, non si parla diil, ma al contrario di obbligarne l'utilizzo per le donne islamiche che intendono rispettare le tradizioni . E che senza saranno ...

Donne musulmane in acqua vestite, a Trieste scoppia la bagarre. La ... Open

“Basta ipocrisia, siamo pronti a vietare il burkini”, si legge nella lettera. La rivolta a Trieste è avvenuta su una parte della spiaggia dove uomini e donne erano separati da un muro. Come riporta ...Il dibattito sull'opportunità di fare il bagno vestiti o col burkini a Trieste è più acceso che mai. Dopo la lite esplosa al bagno Pedocin, storico lido della città che dal 1903 prevede ingressi separ ...