VIDEO – Il Monza ironizza | «Inter | non aver paura di Caldirola!»

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilnel giorno della prima partita di campionato di Serie A 2023-2024 contro l’, hato sui social ricordando i due gol (tra andata e ritorno) dell’ex Luca Caldirola. GOL DELL’EX – Ilè pronto a sfidare l’nella prima giornata di campionato, ricordando i gol realizzati da Caldirola la scorsa stagione: «, nondi». Di seguito ilpubblicato sui profilo social. Don't be afraid of Caldirola, @#AC#Caldirola ##hasbulla #SerieATIM pic.twitter.com/45CXZTKADM — AC(@AC) August 19, 2023-News - Ultime notizie e ...

Inizia alle 20.45 il campionato dell'Inter, contro ilche nella scorsa annata riuscì a portare a casa 4 punti nei due confronti con i nerazzurri. nbsp; Ecco la probabile formazione della squadra di Simone ...... attraverso foto econdivise con DAZN , un'unica grande storia: quella dell'amore per lo ... Inter -(Edoardo Testoni) e Genoa - Fiorentina (Federico Zanon) ore 20:45 Serie A 1a Giornata: ...Dopo essere stati identificati, il questore die della Brianza, Marco Odorisio ha adottato il provvedimento di allontanamento dal territorio italiano entro sette giorni. Per quanto riguarda l'...

Stasera Inter-Monza | Video Sport Mediaset

Il numero uno del club nerazzurro non sarà sugli spalti del Meazza questa sera in occasione del match col Monza ...Il primo ostacolo dei nerazzurri è il Monza, un impegno non facile anche perché nella scorsa ... di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C ...