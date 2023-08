VIDEO | Edge riceve in regalo una cintura personalizzata tutta per lui

(Di sabato 19 agosto 2023) In onore dei suoi 25 anni di carriera a SmackDown,ha ricevuto un’esclusiva. Durante la puntata di ieri sera dello show blu,ha segnato il traguardo dei 25 anni dal suo debutto nel main roster salendo sul ring contro Sheamus nel loro primo incontro in assoluto.per lui! Mentre la WWE ha reso omaggio al fatto che l’incontro tra i due è l’ultimo previsto dal suo attuale contratto prima della sua scadenza, “The Rated R Superstar” ha condiviso questo momento significativo con i suoi fan. Per l’occasione ha anche ricevuto dalla federazione una. Eccola qui:

VIDEO: Edge commosso al pubblico dopo SmackDown “E’ la mia ultima volta qui” Zona Wrestling

