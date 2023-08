VIDEO | Edge commosso al pubblico dopo SmackDown “E’ la mia ultima volta qui”

(Di sabato 19 agosto 2023)ha detto aldi WWEa Toronto che il suo incontro di venerdì è stato certamente l’ultimo in quella città. Parlando aldurante un promo post-showaver sconfitto Sheamus nel main event diha detto che non prevede di disputare un altro incontro a Toronto, considerata la sua città natale in quanto è cresciuto nella vicina Orangeville. Mai più a Torontoha detto: “Toronto, quello che posso dire è che questa è la miadavanti a voi. Non credo di riuscire a fare un altro match qui, voglio essere onesto con voi. Ma non lasciatevi abbattere. Che esperienza mi avete regalato. Non la dimenticherò mai. E quando avrò 84 anni e non ricorderò molto, di ...

WWE: Edge dichiara di aver combattuto il suo ultimo match a Toronto (VIDEO) Spazio Wrestling

Lo show si è svolto a Toronto, e nel main event, l’idolo di casa Edge ha lottato e sconfitto dopo un ottimo match Sheamus. Una volta che SmackDown è terminato, Edge si è rivolto al pubblico presente ...L'ultima puntata di SmackDown ha visto la celebrazione dei 25 anni di Edge dal wrestling. Molti atleti hanno dedicato un videomessaggio alla Rated-R Superstar.