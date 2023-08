Viaggio visionario nelle cantine storiche del Braulio

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 agosto 2023) Qual è il segreto del? «Sarà banale – risponde Edoardo Peloni, mastro distillatore dell’amaro valtellinese ed erede della famiglia che ideò il marchio nel 1875 – ma il trucco è seguire semplicemente la stessa ricetta di allora». «Abbiamo trovato delle vecchie carte – continua Peloni che vive proprio sopra ledi Bormio – dove proprio il mio bisnonno suggerisce di non modificare la combinazione originale. Aveva fatto vari esperimenti ed era convinto che la formula giusta, quella che aveva fissato una volta per tutte, non doveva essere modificata». Credits Marco VassalloIl, creato dal farmacista Giuseppe Peloni a fine Ottocento, fra due anni spegnerà le 150 candeline. Fa almeno quindici mesi di invecchiamento in botti di rovere ed è prodotto in due versioni – Classico e Riserva che prevede ...