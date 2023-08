Viaggio verso le nuvole | la Nilgiri Mountain Railway

(Di sabato 19 agosto 2023) Benvenuti sulle pendici dell’incantevole, una delle meraviglie ferroviarie dell’India meridionale. Nascosta tra le pittoresche colline dei, questa affascinante ferrovia offre un viaggio indimenticabile attrauno dei paesaggi più affascinanti e mozzafiato del subcontinente. La, comunemente chiamata “toy train” (treno giocattolo), è stata costruita nel lontano 1899 dai colonizzatori britannici ed è stata riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 2005. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui è diventata una delle attrazioni turistiche più popolari dell’India del Sud. Il viaggio inizia nella città di Mettupalayam, ai piedi dei, e si snoda ...

Unattraverso un'Italia flagellata da guerre e dalla peste, durante il quale guarì ... sempre in prima linea e pronte a tendere la manochi ne ha bisogno , come ad esempio quando ...Di cosa parlano i libri sulla storia d'Italia Un gruppo di libri approfondisce le complessità dell'Unità d'Italia e il suo tumultuosoil divenire una nazione unita. Questi testi ...Che il tuoil paradiso sia sereno e che tu possa riposare in pace.