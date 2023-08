Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 09.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI AUTO IN FILA PER UN VEICOLO IN FIAMME CON IL TRAFFICO CHE DEFLUISCE SU DUE CORSIE ATTIVO L INTERVENTO IN CARREGGIATA DA PARTE DEGLI OPERATORI PER LA RIMOZIONE DEL MEZZO SIAMO ALL ALTEZZA SVINCOLO CASSINO PER CHI VIAGGIA VERSO LA CAPITALE PROSEGUENDO SEMPRE AULL A1 VERSO NORD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SEMPRE A SUD SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA INCROCIO CON GIULIANO DISEGNALATI POI CONSUETI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA SCENDENDO TRAFFICTO ANCHE NEL LITORALE DI ...