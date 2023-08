Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 11:20 BUONGIORNO REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FIRENZEIN DIREZIONE FIRENZE CODE ALTEZZA PONZANONO A CAUSA DI UN VEICOLO IN AVARIA AL KM 513 E A SEGUIRE SI STA IN CODA TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SI STA IN CODA ANCHE SULLANAPOLI TRA ANAGNI E COLLEFERRO DIREZIONESPOSTIAMOCI SUL LITORALE LAZIALE CODE TRA CAMPO ASCOLANO E LAVINIO NELLE DUE DIREZIONI OGGI E DOMANI È ATTESO TRAFFICO INTENSO DA BOLLINO ROSSO SULLE PRINCIPALI STRADE A ATUOSTRADE DELLADA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral