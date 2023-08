Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 09.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAVIABILITA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI STRADE DELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE PER UN VEICOLO FERMO IN AVARIA SULLA DIRAMAZIONENORD ALTEZZA SVINCOLO CON L A1FIRENZE PER CHI VIAGGIA VERSO NORD SEGNALATI POI CONSUETI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA SCENDENDO TRAFFICTO ANCHE NEL LITORALE DI LATINA E NEL COMUNE DI TERRACINA E FORMIA DOVE QUI SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA VITRUVIO E LUNGOMARE REPOUBBLICA FINE SETTIMANA INTENSO PER LA CIRCONE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE ITALIANE INFATTI OGGI E DOMANI È ATTESO TRAFFICO INTENSO E DA ...