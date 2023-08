Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 09.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BENTROVATI DALLA REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SEGNALATI CONSUETI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI A SUD DELLA CAPITALE NEL COMUNE DI FORMIA TRAFFICO RALLENTATO SU VIA VITRUVIO E LUNGOMARE REPOUBBLICA FINE SETTIMANA INTENSO PER LA CIRCONE SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE ITALIANE INFATTI OGGI E DOMANI È ATTESO TRAFFICO INTENSO E DA BOLLINO ROSSO IN DIREZIONE DEI LUOGHI DI VACANZA, MA ANCHE E SOPRATTUTTO PER CHI RIENTRA DOPO LE FERIE CONSIGLIAMO DI INFORMARSI SULLE CONDIZIONI DELLE STRADE DEL TRAFFICO PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL ...