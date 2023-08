Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 agosto 2023)DEL 18 AGOSTOORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO REDAZONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI, FINO AL 24 AGOSTO È INTERROTTA LA TRATTA ARCO DI TRAVERTINO – OTTAVIANO. SERVIZIO GARANTITO DA BUS NAVETTA E SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE, COME OGNI FINE SETTIMANA SONO SOSPESE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE; NORMALE SERVIZIO SULL’INTERA LINEA, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 23:30. DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN ...