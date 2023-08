Via dal Napoli per 32 milioni | De Laurentiis lo vende

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 agosto 2023) Una trattativa durata quasi per tutta l’estate, l’ultima indiscrezione di mercato però potrebbe far felice il giocatore e la squadra Ilha iniziato a fare sul serio, per quanto riguarda i nuovi acquisti, dall’inizio del mese di agosto. La prima fase di mercato è stata di osservazione e attesa, cercando di capire su come operare al meglio. Tanti sono i tifosi che, notando un certo immobilismo sulle trattative, avevano iniziato a manifestare malcontento e negatività sulla nuova stagione. In realtà, quella fase stazionaria sui nuovi acquisti, era tutta una strategia di Aurelio De. Non appena il tempo iniziava a stringere, la dirigenza ha chiuso velocemente per Natan e Cajuste e praticamente aspetta soltanto di ufficializzare Gabri Veiga. Il centrale brasiliano è il sostituto designato di Kim. Non si sa ancora molto per quanto riguarda ...