Vi spiego come mi sono vendicata del mio ex traditore | la testimonianza di una TikToker è iconica

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 19 agosto 2023) Una donna in un video di TikTok racconta diabbia fatto a vendicarsi di un ex che non si è comportato affatto bene nei suoi confronti: ecco cos'ha fatto La solidarietà femminile è sempre più una solida realtà. Infatti, le donne alle prese con uomini non sempre rispettosi hanno stabilito una serie di strategie per comunicare alle altre - ad esempio, se un papabile partner sia più o meno affidabile. Esistono gruppi Facebook e Telegram atti proprio a questo. Eppure a volte non bastano. Purtroppo, capita sempre più spesso che avvenga un tradimento maschile all'interno di una coppia.fare allora se si sorprende il proprio uomo con un'altra? Per qualcuno è cosa buona e giusta utilizzare i social e uscirsene - per così dire, col botto. Così ha fatto la@iknow girl sul noto social cinese. Nel momento in cui ha capito che il ...