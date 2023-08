(Di sabato 19 agosto 2023) Tre gli stabilimenti che hanno violato le norme sulla ristorazione in: tutti e tre avevano montato tendoni ben oltre il consentito per ospitare più gente di quella consentita

... in: 'Dalla prefettura abbiamo ricevuto l'invito a stipare il più possibile i nostri ospiti, ci è stato proposto di utilizzare poltrone invece di letti ein giardino', ha spiegato a ...C'è chi è in attesa anche da una settimana, accampandosi cone sacchi a pelo, davanti ai cancelli di Bussoladomani a Lido di Camaiore (Lucca), l'area dove ...One Direction ha scelto la...Inanche i generi alimentari più essenziali hanno evidenziato rincari incredibili: il ... Gli abbonamenti stagionali (che vanno da maggio a settembre) per lesono aumentati di ben mille ...

Versilia: tende in spiaggia per la cena. Multati tre bagni a Lido di Camaiore Firenze Post

L’ondata record di migranti colpisce i Comuni, che non reggono. Gori pungola Schlein: «Rinuncia agli slogan». E Majorino: «Questo è un disastro del governo» C’è chi è «preoccupatissimo» e minaccia di ...Tre gli stabilimenti che hanno violato le norme sulla ristorazione in spiaggia: tutti e tre avevano montato tendoni ben oltre il consentito per ospitare più gente di quella consentita ...