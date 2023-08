Verona | giovane turista muore dopo un tuffo nel lago di Garda

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 agosto 2023) Non è stato possibile salvarla Morta unache si è tuffata neldi. La tragedia questo pomeriggio nelle acque davanti alla località Corno nel Comune disulla sponda veronese del Benaco. A soccorrerla la Guardia costiera di Salò, intervenutache la ragazza non è stata vista più vista tornare in spiaggia. Il mezzo della Guarda costiera ha recuperato la donna, ma sono stati inutili i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimarla: non hanno potuto far altro che accertare il decesso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.