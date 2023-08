Verona | Baroni | «Buona vittoria | ma servono nuovi innesti»

(Di sabato 19 agosto 2023) Marco, allenatore del, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro l’Empoli: le dichiarazioni Marcoha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Empoli-– «Sono felice per i miei ragazzi e per i nostri tifosi. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato con alcune difficoltà, per un periodo avevamo a disposizione solo un centrocampista. Alla squadra avevo chiesto equilibrio, impatto e coraggio. I calciatori mi hanno seguito e non era facile contro degli avversari che giocano insieme da diverso tempo». MERCATO – «Servirà qualche innesto perché sono partiti in nove e sono arrivati in quattro. Mancano dei ricambi sugli esterni e in mezzo al campo siamo pochi, ma oggi abbiamo fatto unaprestazione tenendo sempre l’Empoli lontano dalla ...

