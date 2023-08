Veroli I genitori non gli danno i soldi per la droga e lui li aggredisce verbalmente e fisicamente Arrestato dai Carabinieri

... la comunità si stringe affettuosamente intorno ai, i nonni, gli zii, i cugini ed i ... lunedì 31 luglio, alle ore 15:30, presso la chiesa parrocchiale di Santa Francesca in. Per quanti ...... organizzato dalla Chiesa di Santa Maria Salome a. La manifestazione, che si è svolta nel ... sulle strisce pedonali o viaggiare in auto con i propri. La Polizia Stradale di Frosinone è ...Il piccolo viveva con la famiglia in provincia, a. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai, che sostengono che il figlio avrebbe potuto essere ...

Veroli - Aggredisce e minaccia i genitori per la droga, arrestato Teleuniverso

Veroli - In crisi di astinenza dalla droga, un giovane, il 16agosto, ha fatto visita ai genitori residenti a Veroli, allo scopo di ottenere soldi per comprare la droga. Al rifiuto da parte del padre e ...Veroli – Lo scorso 16 agosto, un giovane del luogo, sicuramente in crisi di astinenza da droga, si era recato a casa dei propri genitori per avere del denaro per acquistare lo stupefacente; al rifiuto ...