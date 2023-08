Venezia | vandali dei muri deturpano la città di scarabocchi e graffiti FOTO

(Di sabato 19 agosto 2023) Nellalagunare è in aumento il fenomeno dei graffittari-, che usano gli edifici storici e celebri in tutto il mondo per ottenere qualche minuto di celebrità sul web

Scarabocchi e graffi di vernice, i vandali dei muri di Venezia Agenzia ANSA

Scarabocchi privi di valore artistico, 'graffi' di vernice che rimandano a tag di profili social, banali dichiarazioni d'amore e slogan senza senso. (ANSA) ...VENEZIA - Ponte di Rialto sfregiato dai vandali, Matteo Secchi rimuove i graffiti "incriminati". Dopo l'atto di vandalismo su uno dei monumenti più famosi del ...