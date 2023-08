Vendete Bum | la parola che fa saltare la Cina | quando esplode la bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Ni hao (ciao, ndr),. Gli investitori fuggono dalla. Stando ai dati diffusi dall'Institute of International Finance, negli ultimi 15 giorni i gestori internazionali hanno già venduto titoli cinesi per circa 3,7 miliardi di dollari. Non è certo la prima volta: una situazione simile (se non peggiore) s'era verificata a fine 2022erano state riversate sul mercato azioni e obbligazioni per un totale di 7,9 miliardi. Allora a causar la fuga era stata la politica “zero-Covid” imposta dal governo per bloccare i contagi. Ora, invece, il fuggi-fuggi è legato al fatto che in molti iniziano a pensare che il Dragone stia perdendo colpi e che non riesca più a rimettersi in piedi. Ad aggravare la situazione ci si mettono pure i giudizi delle grandi banche d'affari internazionali: molte quelle che sostengono che quest'anno la ...