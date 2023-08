(Di sabato 19 agosto 2023) Finale amara pernel windsurf aidi. Nella acque di Den Haag (Olanda), l’azzurro, che oggi è partito direttamente dalla finale a tre in virtù del primo posto ottenuto nelle Opening Series, non è riuscito a fare la differenza nell’ultimo atto e alla fine si è dovuto accontentare della medaglia die ovviamente del pass olimpico non nominale che aveva già messo al sicuro prima di oggi. Dopo una buona partenza, l’italiano classe 2001 è rimasto in seconda posizione fino a metà gara, ma poi ha perso via via sempre più terreno e alla fine ha terminato la prova con un ritardo di 30” dal vincitore Luuc Van Opzeeland, bravo a restare in testa dall’inizio alla fine, e con un distacco di 16” dal tedesco Sebastian Kordel, secondo al traguardo e dunque ...

Altri pass per i Giochi di Parigi 2024 da L'Aia , dove quest'oggi è in corso la penultima giornata di regate aidi2023. Diventano infatti sette le carte conquistate dai nostri rappresentanti nel corso della settimana: p rotagonisti oggi si sono rivelati Carolina Albano e Lorenzo Brando Chiavarini ...Giornata da incorniciare per l'Italia ai2023 di, in programma a L'Aia, in Olanda. Quattro equipaggi azzurri hanno infatti conquistato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 . Nicolò Renna (foto Marta Orsini/FIV) e Marta ...TRENTO . Grande successo per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due hanno vinto la medaglia d'oro ai Campionati2023 diolimpica a classi unificate , replicando le affermazioni centrate nel 2018 in Danimarca e nel 2022 in Nuova Scozia ( Canada ). Il terzo titolo mondiale del timoniere trentino e ...

Vela, Mondiali 2023: Nicolò Renna conquista il bronzo nell'iQFoil. Quarto Di Tomassi OA Sport

Quattro equipaggi azzurri hanno conquistato la carta per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 nella terzultima giornata dei Campionati Mondiali di vela, in corso di svolgimento nelle acque olandesi ...Nonostante lo svolgimento di una sola regata a causa delle condizioni meteo (vento debole), l'ottava giornata dei Campionati Mondiali 2023 di vela a classi unificate ha emesso tanti verdetti fondament ...