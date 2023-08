Veiga-Napoli | è fatta? Meluso glissa | il commento

(Di sabato 19 agosto 2023) Il ds del, Mauroparla ai microfoni di DAZN Poco prima del match contro il Frosinone, il direttore sportivo del, Mauro, ha parlato ai microfoni di DAZN.sull’affareDopo Juan Jesus, è stato il direttore sportivo del, Mauro, a rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Mi unisco al cordoglio dell’Italia calcistica per la morte di Carlo Mazzone. Perdiamo una grande figura, ma sopratutto un grande uomo. Frosinone? È una partita che noi affrontiamo con grande responsabilità perché siamo i campioni d’Italia.- spazio.itFaremo di tutto per esprimere lo stesso gioco mostrato nella passata stagione. La base della squadra è rimasta, sono stati ...

(Photo by MIGUEL RIOPA / AFP) Asi aspetta solo l'arrivo di Gabriper le visite mediche e la firma del contratto, proprio per questo oggi gli occhi erano puntati sul Celta Vigo che ......farà giocare o meno il centrocampista ormai destinato a trasferirsi al. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Real Sociedad - Celta Vigo e tra i galiziani non c'è Gabri...GabriUn grande colpo. A dimostrazione di un club che è diventato modello da seguire. Da ...giocatori importanti e oggi i giovani di valore sono attirati da una piazza prestigiosa come'. ...

