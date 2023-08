Vasto incendio nel Leccese | in fiamme 50 ettari | 100 evacuati

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 19 agosto 2023) Sono 50 glidi vegetazione distrutti daldivampato ieri pomeriggio a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Lesono partite in località Belvedere e hanno tenuti impegnati fino alla notte squadre di vigili del fuoco, della società regionale arif e canadair. A causa del rogo sono state evacuate due strutture ricettive del comune sul litorale salentino e oltre 20 abitazioni non distanti dalle zone interessate dalle, per un totale di quasi 100 persone. Non si sono fortunatamente registrati feriti.