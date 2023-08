Vannacci | Forza Nuova propone a generale candidatura a suppletive Monza

(Di sabato 19 agosto 2023) Roberto Fiore: "Un atto di coraggio che lombardi e italiani apprezzerebbero" “Nella speranza che sia contro la guerra, e contro la follia vaccinale, chiedo a Robertodi presentarsi, per, alle elezionidi. Un atto di coraggio che lombardi e italiani apprezzerebbero. Gli italiani vogliono una Rivoluzione Italiana”. Così su X Roberto Fiore, leader dialRobertodi candidarsi alledi, dopo il caso che si è aperto sul libro autoprodotto e scritto da. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Roberto, il generale paracadutista da più di 24 ore nella bufera per i contenuti del suo libro Il ... Il militare sarà trasferito - per il momento 'a disposizione', 'inextra organica' - ..."Nella speranza che sia contro la guerra, e contro la follia vaccinale, chiedo a Robertodi presentarsi, perNuova, alle elezioni suppletive di Monza. Un atto di coraggio che lombardi e italiani apprezzerebbero. Gli italiani vogliono una Rivoluzione Italiana". Così su X ...Per questo motivo, "nella speranza che sia contro la guerra e contro la follia vaccinale - dice Fiore - , chiedo a Robertodi presentarsi, perNuova, alle elezioni suppletive di Monza. ...

Il generale Vannacci avvicendato nel comando dell’Istituto geografico militare. Lui: «Non istigo ... Il Sole 24 ORE

Ci sono volute meno di 24 ore al ministro della Difesa Guido Crosetto per chiudere il caso del generale Roberto Vannacci e del suo libro nel quale, tra l’altro, afferma che i gay non sono… Leggi ...C'è chi continua a chiedere che venga espulso dall'Esercito, chi lo definisce patriota, chi gli dedica un hashtag che in poche ore diventa trend su twitter. Il generale Roberto Vannacci e il suo libro ...