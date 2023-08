Vangelo di oggi 19 Agosto 2023 | Mt 19 | 13-15 | Video commento

(Di sabato 19 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 19, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non impedite che i bambini vengano a me”. “I bambini sono in sé stessi una ricchezza per l’umanità e anche per la Chiesa, L'articolodi19: Mt 19,13-15proviene da La Luce di Maria.

Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevichi servire: se gli dèi che i ...Dalsecondo Matteo Mt 19,13 - 15 In quel tempo, furono portati a Gesù dei bambini ...Matteo 19,13 - 15 - Sabato della XIX settimana del TO (19 agosto 2023) - Ildiinizia con una processione di bambini che i discepoli non riescono ad arginare con i loro rimproveri. All'epoca di Gesù la sensibilità che accompagnava un bambino non era quello della ...... ma anche occasione per provare a immaginare, con le parole e i gesti dell', unche serve il Paese e la Chiesa con profezia e sorriso. Da laici cristiani che ancorascelgono la ...

