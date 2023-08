Usa | giudice di Guantanamo respinge la confessione di un sospetto terrorista di al Qaeda | “Estorta con la tortura” È il primo caso

(Di sabato 19 agosto 2023) Il colonnello Lanny J. Acosta Jr,militare statunitense di stanza a, ha stabilito che ladi Abd al-Rahim al-Nashiri, sospettato di essere undi Al, non può essere ritenuta valida, perché ottenuta grazie alla. È la prima volta che accade negli Stati Uniti. La decisione priva i pubblici ministeri di una prova chiave contro al-Nashiri. Il 58enne saudita è accusato di essere la mente dell’attentato del 12 ottobre 2000, contro la nave da guerra USS Cole, nel porto yemenita di Aden: un motoscafo carico di esplosivo si schiantò contro l’incrociatore statunitense, causando la morte di 17 militari statunitensi e il ferimento di altri 37. Il cittadino dell’Arabia Saudita, ritenuto il capo delle operazioni di al...

...la Corte d'Appello la pillola potrà essere somministrata secondo le regole che vigevano in... E ci informa che " IlJames ha scritto un'opinione di minoranza, per dire che anche l'...Nel frattempo, i legali del tycoon hanno chiesto a undi respingere la proposta dell'accusa ... quasi un anno e mezzo dopo le elezioni presidenziali. Il motivo è legato all'enorme mole di ...Unmilitaredi stanza a Guantanamo ha respinto la confessione di un sospetto militante di Al - Qaeda perché estorta con la tortura. E' la prima volta che accade. Per il, la ...

Giudici USA: La RU 486 fa male alle donne provitaefamiglia.it

Il colonnello Lanny J. Acosta Jr, giudice militare statunitense di stanza a Guantanamo, ha stabilito che la confessione di Abd al-Rahim al-Nashiri, sospettato di essere un terrorista di Al Qaeda, non ...I media brasiliani hanno reso noto che un giudice della Corte Suprema brasiliana ha autorizzato la perquisizione dei conti bancari di Jair e Michelle Bolsonaro, anche negli USA, e acquisire le denunce ...