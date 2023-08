Usa e Messico si preparano all’arrivo dell’uragano Hilary | «Può causare inondazioni catastrofiche»

(Di sabato 19 agosto 2023) Gli Usa e ilsiquesto weekend. La politica americana non c’entra nulla, né la famiglia Clinton. A fare paura è Hurricane, un potente ciclone di categoria 3 che minaccia «», con la quantità di pioggia di un anno che potrebbe precipitare in sole 24 ore. Secondo gli ultimi rilevamenti del Centro nazionale uragani (Nhc), citato dal New York Times, l’uragano si starebbe dirigendo verso la costa dello stato messicano della Baja California.ha aumentato rapidamente la sua forza all’inizio di venerdì 18 agosto, mentre nelle ultime ore ha perso un po’ di energia, presentando tuttavia venti eccezionalmente sostenuti misurati fino a 215 km/h. Il sindaco di ...

Glie ilsi preparano questo weekend all'arrivo dell'uragano Hilary. La politica americana non c'entra nulla, né la famiglia Clinton. A fare paura è Hurricane Hilary, un potente ciclone di ...Nelle scorse ore il National Hurricane Center ha segnalato che l'uragano Hilary si è abbattuto su Cabo San Lucas, in, con forti raffiche di vento.

L'uragano Hilary si e' intensificato fino alla categoria 4 al largo della costa del Pacifico del Messico il 18 agosto. Si prevede che l'ex tempesta tropicale… Leggi ...Le autorità messicane continuano ad esercitare attività preventive nei confronti della popolazione prima del passaggio dell’uragano Hilary, classificato di categoria quattro della scala Saffir-Simpson ...