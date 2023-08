“Una valanga di soldi” Barbara D’Urso | retroscena choc dopo l’addio a Mediaset | cifre assurde

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Unadi, tanti che non basterebbero dieci vite normali per accumularli.ha decisamente fatto fruttare al massimo il suo talento. Il suo addio aha fatto molto molto scalpore. Dalla diffusione della notizia ad oggi sono stati tantissimi i messaggi da parte di telespettatori e colleghi arrivati in sua difesa. Dal giornalista Claudio Brachino a Patrizia Rossetti. Da Gerry Scotti a Naike Rivelli che, più degli altri, ha usato toni duri contro. >“Amore tra i due politici rivali”. Scoppia la passione, baci in riva al mare: la coppia più chiacchierata Racconta: “Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share. Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti ...