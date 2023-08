Una mostra a Ravenna ripercorre l’impresa de Il Moro di Venezia

(Di sabato 19 agosto 2023) Ildi– America’s Cup 1992 è unache andrà in scena a, dal 5 al 26 settembre, e cheitaliana all’America’s Cup. Prima in piazza San Francesco e poi a Palazzo Rasponi dalle Teste, sede dell’esposizione, avrà luogo martedì 29 agosto un’anteprima, cui prenderanno parte lo skipper Paul Cayard e il fotografo Carlo Borlenghi. Paul Cayard inaugura ladeldiLa notizia è stata diffusa dagli organizzatori dellacon una nota. “Una storia quasi leggendaria che viene ripercorsa nelle sale, con un allestimento fotografico e di video immagini che, assieme a materiali documentari, celebradella barca di Raul Gardini nella sua ...

Tutto ha avuto inizio quando la 22enne studentessa, comeun video da lei pubblicato su TikTok, decide di accettare l'invito, così lei dice, di farsi scattarefoto vicino a due elefanti. ...Arti, poi,il fratello della sposa, conbirra in mano, che dice testualmente: "Ok, sei venuta in Scozia dagli Stati Uniti e hai sbagliato matrimonio" e lei ammette: "È vero". Lo sposo ...Primo episodio dello speciale 'Scuola di passione', girato alla Cnos - Fap di Fossano,scuola professionale salesiana. In questa prima puntata Ludovico Gonella, preparatore di moto e ...come ...

A Guglionesi una mostra per ricordare Don Minzoni RaiNews

Vediamo questo interessante filmato di Fate/Samurai Remnant che mostra in azione il sistema di combattimento del gioco.Dopo aver conquistato le cronache come prima Kia – ma anche primo modello coreano – a conquistare la corona più ambita a livello continentale, quello di “Auto ...