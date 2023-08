Una mattina d' agosto nella ' bolgia' delle ' direttissime' del Tribunale di Milano

Leggi su agi

(Di sabato 19 agosto 2023) AGI – C'è una giustizia velocissima che non si ferma mai, nemmeno d'estate. Inè la stagione in cui i pavimenti in marmo brillanopace della ‘controra' del potere giudiziario, calpestati da rari avventurosi. Tranne che al piano terra. Dentro alle aule', spesso accostate da chi ci lavora a bolge dantesche, ferve il ritoconvalide degli arresti della notte. E' qui che passa la piccola criminalità e da qui bisogna partire per capire come le carceri si riempiano a dismisura. La libertàpersone viene decisa in pochi minuti. “Giudice, ho appena iniziato a leggere il fascicolo” protesta debolmente l'avvocato Valentina Scandale, “sostituta di una collega amico in vacanza”, quando viene chiamata dal magistrato. Pochi ...