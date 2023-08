(Di sabato 19 agosto 2023) AGI – C'è una giustizia velocissima che non si ferma mai, nemmeno d'estate. Inè la stagione in cui i pavimenti in marmo brillanopace della ‘controra' del potere giudiziario, calpestati da rari avventurosi. Tranne che al piano terra. Dentro alle aule', spesso accostate da chi ci lavora a bolge dantesche, ferve il ritoconvalide degli arresti della notte. E' qui che passa la piccola criminalità e da qui bisogna partire per capire come le carceri si riempiano a dismisura. La libertàpersone viene decisa in pochi minuti. “Giudice, ho appena iniziato a leggere il fascicolo” protesta debolmente l'avvocato Valentina Scandale, “sostituta di un collega amico in vacanza”, quando viene chiamata dal magistrato. Pochi ...

Una mattina d'agosto nella bolgia delle direttissime del Tribunale di Milano AGI - Agenzia Italia

"Lo dico con franchezza, avendone parlato direttamente anche con lui, la tempistica della decisione di Mancini di lasciare la Nazionale doveva essere diversa. (ANSA) ...